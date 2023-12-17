В кабінеті Валерія Залужного знайшли прослушку

Сьогодні в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку. Правоохоронці почали розслідування.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в силових структурах. За їхніми даними, Служба безпеки України розпочала розслідування.

Водночас в СБУ цю інформацію поки ані підтверджують, ані спростовують. «Бабель» також звернувся по коментар до Державного бюро розслідувань.

Інцидент стався на тлі чуток про начебто бажання військово-політичного керівництва України зняти Залужного з посади.