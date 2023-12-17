У Словаччині перекинувся автобус з українцями — вісім людей постраждали

У Словаччині перекинувся автобус з 53 українцями. ДТП сталася близько восьмої ранку в неділю, 17 грудня, поблизу села Даргов Требішівського району.

Про це повідомила словацька поліція.

У коментарі «Бабелю» речник МЗС Олег Ніколенко розповів, що травми середньої тяжкості отримали вісім українців — їхньому життю нічого не загрожує. Решту пасажирів перевезли до словацького міста Кошице, там вони очікують на запасний автобус.

Регіональне управління поліції в Кошице / Facebook

ДТП сталася за участі автобуса, який їхав рейсом «Відень — Київ». Українські консули та словацькі правоохоронці уточнюють причини та деталі аварії.