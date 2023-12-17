Біля берегів Лівії затонув човен з біженцями. Загинуло понад 60 людей — серед них були жінки та діти

Біля берегів Лівії перекинувся човен, на якому 86 мігрантів намагалися дістатися Європи. Внаслідок аварії загинула 61 людина, серед них — жінки та діти. Більшість жертв були з Нігерії, Гамбії та інших африканських країн.

Про це повідомили в Міжнародній організації з міграції.

25 врятованих біженців доправили до лівійського центру тимчасового утримання. Вони отримали медичну допомогу, всі були в задовільному стані.

Лівія і Туніс є основними відправними пунктами для мігрантів, що намагаються перетнути Середземне море та дістатися Європи, тікаючи від війни й бідності з країн Африки та Близького Сходу.

Цей маршрут вважається одним із найнебезпечніших — лише цього року на ньому загинуло 2 250 біженців. Перетинаючи Середземне море, десятки мігрантів часто скупчуються на човнах, надто малих, щоб усіх утримати.

Зазвичай біженці сподіваються приземлитися в Італії, щоби звідти відправитися в інші країни Європи. За даними Агентства ООН у справах біженців, цього року до Італії прибуло понад 153 тисячі мігрантів із Тунісу та Лівії.

Тих, кого перехоплюють і відправляють до Лівії, утримують у державних центрах увʼязнення, де з них усіляко знущаються, бʼють, ґвалтують і змушують працювати. Жорстоке поводження часто супроводжується спробами вимагати гроші у сімей утримуваних, перш ніж їм дозволять покинути Лівію.