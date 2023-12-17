У Ватикані трибунал вперше засудив кардинала — це безпрецедентний судовий процес

Уперше за час існування католицької церкви трибунал засудив кардинала до тюремного увʼязнення, передає France 24.

75-річний Джованні Анджело Беччу отримав пʼять з половиною років тюрми за участь у злочинній змові, шахрайство, зловживання службовим становищем, надання неправдивої інформації, корупцію, відмивання коштів та оприлюднення секретних документів. Упродовж останніх 10 років кардинал був одним із найвпливовіших людей у Ватикані.

Адвокат кардинала заявив, що його клієнт не винний, тож він подаватиме апеляцію.

В основі обвинувачень — сумнівна угода, укладена Беччу у 2014 році. Тоді він працював заступником державного секретаря Святого престолу із загальних справ і розпоряджався майже 452 мільйонами євро. Більша частина цих коштів була пожертвами на допомогу нужденним — так званим денарієм святого Петра. Беччу вирішив вкласти їх у розкішну лондонську нерухомість.

Загалом у цьому немає нічого дивного — Святий престол нерідко купує нерухомість у різних куточках світу, щоб примножити капітал. Зараз у розпорядженні Ватикану, окрім приміщень дипломатичних місій, понад пʼять тисяч різних будівель: близько чотирьох тисяч в Італії, решта — за кордоном. Проте угода, яку уклав Беччу, виявилася для Ватикану надзвичайно збитковою. Втрати від цієї інвестиції, за даними аудиторів, становили £89 мільйонів (близько €104 мільйонів).

Беччу на момент злочину був третьою людиною у Ватикані — заступником державного секретаря з загальних справ. Процес над ним і девʼятьма його спільниками тривав понад два роки.

Судовий процес є безпрецедентним і став можливим лише завдяки реформам Папи Франциска. У квітні він ухвалив, що кардиналів і єпископів можуть судити нарівні з усіма іншими членами церкви. Таким чином Беччу став першим кардиналом з моменту заснування Ватикану, справу якого розглядає не касаційний суд під головуванням іншого кардинала, а Ватиканський трибунал, який складається із суддів-мирян. Вони призначаються понтифіком, але є незалежними від церкви.