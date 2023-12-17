Оборонці вночі збили ракету Х-59 і 20 дронів Shahed. На Одещині є загиблий

У ніч на 17 грудня російські окупаційні війська атакували Україну ракетами й ударними безпілотниками, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Противник випустив крилату ракету «Іскандер-К», керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних безпілотників типу Shahed.

Сили ППО збили усі дрони та ракету Х-59, а «Іскандер» не досягла своєї цілі.

Повітряні цілі ворога збивали в межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

На Одещині один збитий безпілотник упав у житловий квартал та вибухнув, через що загинула людина, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

За його словами, в Одеській області Сили протиповітряної оборони збили девʼять БпЛА типу Shahed-136.