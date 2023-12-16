На кордоні з Польщею помер ще один український водій. Це вже третій випадок

На польсько-українському кордоні помер ще один український водій, який стояв у черзі через страйк польських перевізників. Це вже третій випадок від початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.
Про смерть водія «Суспільному» повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.
«Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії», — сказав Балін.
- Перший випадок стався 11 листопада — помер 54-річний український водій вантажівки на парковці неподалік пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин». Другий випадок був 23 листопада — водій помер на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова — Краківець».