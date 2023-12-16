FT: Країни G7 наблизилися до конфіскації активів рф для України

Країни «Великої сімки» (G7) наблизилися до конфіскації російських активів для подальшої передачі Україні.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, США, які раніше публічно не підтримували конфіскацію, оголосили союзникам у групі, що знайшли легальний спосіб конфіскації відповідно до міжнародного права. Йдеться про конфіскацію суверенних активів як контрзаходу, аби спонукати росію припинити війну. Саме це написано в документі, поширеному в комітетах G7. Про існування законного шляху конфіскації заявив і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Тема конфіскації може стати предметом обговорення лідерів G7 на зустрічі 24 лютого 2024 року.

Газета пише, що активізація переговорів щодо конфіскації викликана затримкою в ухваленні Конгресом США пакету допомоги Україні на суму понад $100 мільярдів і блокуванням €50 мільярдів у бюджеті ЄС, на які наклав вето премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Євросоюз хоч і вирішив на саміті в Брюсселі виділити Україні €50 мільярдів на 2024—2027 роки, але ці кошти не закладені у бюджет і будуть надаватися державами-членами.