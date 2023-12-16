Ноовобраний президент Аргентини розіграв свою останню депутатську зарплату у $2 500

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей розіграв свою останню зарплату депутата, яка становила $2 500, або ж 2,1 мільйона аргентинських песо.

Про це пише місцеве медіа Infobae.

Новообраний очільник країни вів пряму трансляцію в Instagram, демонструючи свій офіс та президентську артибутику. Там він і розіграв зарплату.

«Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, тому що я знайшов собі іншу роботу», — сказав Мілей жартівливим голосом.

Під час своєї депутатської кампанії два роки тому Хавʼєр Мілей пообіцяв, що розігруватиме свою щомісячну зарплату, аби виділитися з «касти», яку він називає «політичний клас».

Переможницею стала жінка на імʼя Вероніка Гомес.

Також президент закликав громадян не піддаватися песимізму після радикальних економічних заходів, про які повідомив його уряд цього тижня. Він пояснив це тим, що збирається приборкати інфляцію у країні, яка зараз на рівні понад 160% на рік.