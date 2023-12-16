Генштаб: Сили оборони України ліквідували 930 окупантів і 14 їхніх танків

Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень між Силами оборони України й російським військом. Останнє втратило 930 окупантів, 14 танків, 13 бойових броньованих машин та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку українські захисники відбили атаки в районі Синьківки Харківської області, а на Лиманському — східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку оборонці відбили 18 атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, тоді як на Авдіївському напрямку — 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області.

На Марʼїнському напрямку Сили оборони стримують окупантів у районах Красногорівки, Марʼїнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Шахтарському напрямку українські військові відбили атаки окупантів біля Старомайорського Донецької області, а на Запорізькому — західніше Новопокровки та південіше Роботиного Запорізької області.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ