Міноборони спростило списання аптечок у війську

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про спрощення процедури списання військово-медичного майна, зокрема аптечок, сумок і наплічників.

Раніше аптечки, сумки й наплічники вважались інвентарним майном, і їхнє списання було надзвичайно складне, а часто «нездійсненне».

Через це військові не могли замовити нові аптечки — за документами забезпечення підрозділів було стовідсотковим.

«Брак дієвої системи списання медичного майна був величезною проблемою... Військові частини раніше не могли швидко списати використані аптечки й отримати нові: процес тривав місяцями і передбачав 20 етапів. Після нашої реформи лишається шість етапів і три документи, які можна зробити дуже оперативно», — пояснила заступниця міністра Наталія Калмикова.

Відтепер військовослужбовець, який втрачає чи використовує аптечку, сумку і наплічник під час бою чи виконання інших завдань:

усно чи письмово повідомляє про це командирові свого підрозділу;

командир складає рапорт і додає до нього витяг із журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення;

ці документи отримує командир частини, який призначає комісію, що формує акт списання;

після цього командир частини підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно.

Нещодавно Міністерство оборони дозволило списувати втрачене в бою військове майно за спрощеною процедурою.