Відтепер для перебування у прикордонній смузі потрібен дозвіл ДПСУ

Відтепер для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу Державної прикордонної служби України. Відповідні зміни внесені урядовою постановою.

Зміни передбачають:

що громадяни України, іноземці та люди без громадянства мають право в’їжджати у контрольований прикордонний район, перебувати, проживати або пересуватися в його межах на підставі документів, що посвідчують їх особу;

обмеження у вільному вʼїзді, перебуванні, проживанні, провадженні робіт й пересуванні людей у прикордонній смузі — ділянці місцевості завширшки 5 км від лінії держкордону

отримання дозволу людям, що планують в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, у відповідного органу ДПСУ, який безпосередньо виконує завдання у визначеній зоні відповідальності. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб.

Також встановили спеціальний прикордонний режим та заборонену вільного в’їзду, перебування, проживання, пересування людей в межах земельних ділянок шириною 30 — 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної водойми.

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У лютому Верховна Рада збільшила ширину прикордонної смуги вздовж лінії державного кордону з росією та Білоруссю до 2 кілометрів, це буде замінована територія.