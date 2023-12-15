Палата представників США пішла на канікули, але Сенат продовжить роботу. Чому це важливо для України

Палата представників Конгресу США залишила Вашингтон, так і не домовившись про підтримку для України, утім учасники переговорів у Сенаті та адміністрація президента США Джо Байдена продовжує роботу у намаганні досягти компромісу щодо безпеки кордону. Вони хочуть до кінця року вирішити це питання, передає «Голос Америки».

Сенат планує повернутися до роботи наступного тижня в надії ухвалити пакет допомоги на майже $110 мільярдів для України, Ізраїлю та інших держав, а також завершити угоду про встановлення нових правил розгляду справ про надання притулку на кордоні США.

Якщо законодавці не розвʼяжуть питання до свят, це означатиме, що адміністрація Байдена зіткнеться зі скороченням допомоги для України.

Підтримувати український опір російській окупації було однією з головних цілей зовнішньої політики Байдена, але деякі республіканців у Конгресі більше не хочуть фінансувати Сили оборони України та вимагають, щоб США скоротили кількість мігрантів, які прибувають на кордон з Мексикою.

Напередодні найвищі посадовці адміністрації, включно з керівником апарату Білого дому Джеффом Зіентсом і директором із законодавчих питань адміністрації Шуванзою Гофф, зустрілися з представниками Сенату.

Зіентс хотів наголосити на проханні президента знайти рішення щодо політики та фінансування на кордоні. Третій день міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас веде перемовини в Капітолії.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер переніс засідання на понеділок, щоб дати більше часу учасникам переговорів, і сказав, що наполягатиме на голосуванні наступного тижня.

Водночас Палата представників завершила роботу та пішла на канікули, а спікер-республіканець Майк Джонсон не виявив жодних ознак того, що конгресмени повернуться до роботи перед другою половиною січня.

Очікується, що основна група учасників переговорів у Сенаті та представників адміністрації Байдена працюватиме протягом вихідних над переліком пріоритетів, спрямованих на скорочення кількості мігрантів, які звертаються за притулком на кордоні США.

Одним із суперечливих моментів у переговорах стало те, що Білий дім не погоджується на вимогу республіканців згорнути гуманітарну програму умовно-дострокового звільнення (гуманітарного паролю), яка дозволила десяткам тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели потрапити до США.