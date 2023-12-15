Німеччина уклала угоду про виробництво 1550мм снарядів для України на суму €278 мільйонів

Бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив рамкову угоду про виробництво артилерійських снарядів для України вартістю €278 мільйонів.

Про це повідомило міністерство оборони Німеччини.

За цією домовленістю французька компанія виготовить для Збройних сил України 68 тисяч фугасних снарядів калібру 155 мм.

Ці боєприпаси можуть використовувати для пусків із самохідної гаубиці PzH 2000. Німеччина передала Україні 14 одиниць такої техніки.

Згідно з рамковою угодою французький виробник може виробити й передати Україні до 350 тисяч куль для стрілецької зброї.

«Інші країни також можуть узяти участь у проєкті, оскільки він є частиною боєприпасної ініціативи ЄС щодо пришвидшення постачань, закупівлі й виробництва боєприпасів для України. Ідеться також про збільшення виробництва боєприпасів у Європі в довгостроковій перспективі, щоб держави — члени ЄС могли поповнити свої запаси боєприпасів», — ідеться в повідомленні.