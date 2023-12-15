UNITED24, «Повернись живим» і monobank за дві доби зібрали 220 млн гривень на дрони

Українці й небайдужий бізнес всього за дві доби закрили збір на операцію «Єдність-2: Новорічний салют», організований UNITED24, Фондом «Повернись живим» і monobank — 220 мільйонів гривень зібрано!

Про це повідомили організатори збору.

Фонд «Повернись живим» і співзасновник monobank Олег Гороховський повідомили, що один платіж у 100 млн гривень зайшов від «Таємного Санти». Великі внески — від 500 тисяч до 1,2 млн грн, були від мережі аптек АНЦ, FAVBET, INTERTOP, VARUS та лінії магазинів EVA.

За зібрані гроші придбають 3 000 FPV-дронів з тепловізійною камерою, 2 000 з денною камерою та 5 000 кумулятивних і уламково-фугасних снарядів до них.