У Нідерландах розпочали експеримент, щоб спробувати повністю легалізувати марихуану

У Бреді та в Тілбурзі, що в Нідерландах, курці марихуани вперше можуть курити на законних підставах, оскільки влада розпочала експеримент, який може повністю легалізувати марихуану в країні. Відтепер у кофішопах — кавʼярнях, де можна спробувати марихуану — продаватимуть «ліцензований» канабіс.

Про це пише The Guardian.

Існує хибна думка, що марихуана вже повністю легалізована в Нідерландах — це не так. Згідно з чинним законодавством у Нідерландах зберігання, виробництво і торгівля наркотиками є кримінальним злочином. Проте голландці мають «політику толерантності», яка дозволяє кафе продавати марихуану за певних умов. Одна з них — ці кафе не мають спричиняти жодних неприємностей.

Через те, що виробництво канабісу та його постачання до кавʼярень є незаконним, власники кофішопів і постачальники марихуани змушені працювати в тіні. Це призвело до зростання бандитизму, який хочуть зупинити чиновники.

Експеримент міської влади передбачає, що виробництво канабісу обмежать кількома фермами. Марихуану ретельно контролюватимуть перед тим, як відправити до кавʼярень. Споживачі отримають високоякісний продукт, адже раніше було неможливо дізнатися, звідки походить канабіс, і чи постачальники його, бува, штучно не модифікували. Незалежні спостерігачі стежитимуть за перебігом експерименту, щоб дізнатися, чи можна повністю легалізувати канабіс у країні.