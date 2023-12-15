У Пекіні розʼєдналися вагони метро. Переломи отримали щонайменше 100 людей

У столиці Китаю Пекіні 14 грудня у вечірню годину пік розʼєдналися вагони поїзда метро. Через це понад 500 людей потрапили в лікарні, а щонайменше 100 людей отримали переломи.

Про це пише The Guardian із посиланням на китайські державні ЗМІ.

Останніми днями Пекін постраждав від снігової бурі — це вплинуло на умови роботи та призвело до затримок транспорту по всьому місту. Поїзд їхав наземною ділянкою колії, коли трапилась аварія.

Два останніх вагони метро відʼєдналися від інших. Попередньо встановили, що причиною для цього стали погані погодні умови та слизькі колії. Смертельних випадків не зафіксували.

Reuters Top News / Twitter