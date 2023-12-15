Японія запровадила новий пакет санкцій проти росії. Під обмеження потрапили 135 компаній та фізичних осіб

Японія запровадила санкції проти 135 російських та повʼязаних з росією компаній та фізичних осіб, які допомагали рф обходити санкційні обмеження.

Про це повідомило Міністерство економіки Японії.

Японія розширила санкції щодо 57 російських та 27 білоруських компаній, а також щодо низки юридичних осіб з ОАЕ, Вірменії, Сирії та Узбекистану. Серед російських організацій, які потрапили під санкції, згадуються «Юнармія», «Приватна військова компанія «Патріот» та Уральський завод цивільної авіації.

Крім того, під санкції потрапила заступниця міністра оборони рф Тетяна Шевцова, уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова, дитячий омбудсмен Московської області Ксенія Мішонова та очільник Сухопутного штабу військ рф Олександр Лапін.

Японія заморозила активи 19 фізичних осіб та 43 організацій, які безпосередньо причетні до «вторгнення в Україну або дестабілізації східної України».

Також Японія з 1 січня приєднається до західних країн, запроваджуючи ембарго на імпорт російських непромислових алмазів.