Reuters: США обговорили з Ізраїлем зменшення інтенсивості боїв у секторі Гази

Президент США Джо Байден і радник із національної безпеки Джейк Салліван обговорили з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу зменшення інтенсивності військових операцій в секторі Гази.

Про це агентству Reuters повідомив високопоставлений американський чиновник.

Салліван сказав ізраїльському телеканалу Channel 12, що «конструктивно» поговорив з Нетаньягу про перехід Ізраїлю до більш точної та цілеспрямованої фази операції, але відмовився повідомити деталі чи терміни.

За даними New York Times, США наполягають, щоб зміни відбулися до кінця року.

«Я хочу, щоб вони зосередилися на тому, як рятувати життя мирних жителів, не переставали переслідувати ХАМАС, але були обережнішими», — заявив Джо Байден.

Цього тижня Салліван сказав Wall Street Journal, що під час свого візиту до Ізраїлю обговорить шляхи зменшення конфлікту, а також подальший хід війни.