У Японії на мілину викинуло 1 200 тонн риби

Поблизу японського острова Хоккайдо на поверхню води спливло приблизно 1 200 тонн сардин і скумбрії. Місцеві чиновники намагаються зʼясувати, що сталося.

Про це пише The Guardian.

AP

AP

На узбережжі Тихого океану, за сотні кілометрів на південь від Хоккайдо виявили 30—40 тонн мертвих японських лускатих сардин. Місцеві рибалки намагалися зібрати рибу, побоюючись, що її туші можуть знизити вміст кисню у воді. Чиновники закликали не їсти її.

На думку експертів, риба опинилася на мілині через безперервне переслідування хижаків. Також причиною загибелі може бути температура води — коли вона різко знижується, то спричиняє шок у риб. Однак точна причина невідома. Науковці планують взяти проби морської води на місцях та дослідити її.