Премʼєр-міністр Японії зʼїв рибу з Фукусіми, аби показати, що вона безпечна після скиду води з АЕС

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда зʼїв «безпечну та смачну» рибу з Фукусіми — через кілька днів після того, як стічні води з атомної електростанції «Фукусіма-1» скинули до Тихого океану.
Про це повідомляє The Japan Times.
«Це дуже смачно», — сказав Кішіда, жуючи шматочок сашимі з камбали і закликаючи глядачів насолодитися «безпечними та смачними» японськими морепродуктами. Також премʼєр їв варену свинину, фрукти, рис та овочі з регіону Фукусіма.
Відео з тим, як премʼєр їсть рибу, зʼявилось після того, як Китай заборонив весь імпорт морепродуктів з Японії. Японія вимагає, щоб Китай — її найбільший ринок збуту риби — зняв заборону імпорту морепродуктів, і одночасно попереджає, що подасть скаргу до Світової організації торгівлі.
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив 30 серпня, що вода, що скидається в океан, безпечна.
- 24 серпня Японія почала скидати очищену радіоактивну воду з АЕС «Фукусіма-1» у Тихий океан, щоб звільнити місце на пошкодженій атомній електростанції. Понад мільйон тонн води скинуть протягом наступних 30 років. Вода накопичувалася від 2011 року, коли станція сильно постраждала від цунамі. Протягом наступних трьох місяців будуть проводити щотижневі перевірки безпечності води. Японія заявляє, що вода є безпечною, і МАГАТЕ схвалило цей план.
- Воду фільтрують для видалення більшості радіоактивних елементів, а потім розбавляють для зниження рівня тритію — це радіоактивний ізотоп водню, який важко відокремити від води.
- Китай називав рішення про скид води «надзвичайно егоїстичним і безвідповідальним вчинком». У Південній Кореї були протести, протестувальники в Сеулі навіть спробували штурмувати японське посольство. 27 серпня Південна Корея заявила, що направила експертів-ядерників на «Фукусіму» для спостереження за процесом скидання води.
- У 2011 році на АЕС «Фукусіма-1» сталася аварія через землетрус і цунамі. Через витік радіації евакуювали близько 150—200 тисяч людей. Японія витратила $320 мільйонів на будівництво стіни, щоб підземні води не потрапляли в пошкоджені зони реактора. У 2021 році на «Фукусімі» виявили танення «крижаної стіни».