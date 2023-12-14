Конституційний суд Албанії призупинив ратифікацію договору про мігрантів з Італією

Конституційний суд зобовʼязав парламент Албанії призупинити ратифікацію договору про мігрантів з Італією. Запит на перевірку конституційності угоди подала албанська опозиція.
Про це повідомляє Reuters.
Минулого місяця Італія домовилася з Албанією побудувати центри прийому мігрантів в Албанії. Албанський парламент мав ратифікувати угоду 14 грудня.
Суд призначив слухання з цього питання на 18 січня.
«Слухання справи автоматично призупиняє процедури ратифікації в парламенті Протоколу про співпрацю до остаточного рішення Конституційного суду», — повідомили в суді.
- Центри для мігрантів хотіли відкрити в албанському Шенджіні і Гьядері. Вони мали відкритися навесні 2024 року. Обидва заклади мали працювати під юрисдикцією Італії. Спочатку розраховували на близько 3 000 людей, а згодом уряд Італії сподівався збільшити їхню спроможність до 36 000 мігрантів на рік.
- Партія премʼєр-міністра Джорджі Мелоні «Брати Італії» давно закликала до створення центрів для мігрантів за межами Європейського Союзу. Пропонували, зокрема, Північну Африку, але жодна країна у тому регіоні не погодилася.
- Мелоні запевнила, що неповнолітніх, вагітних жінок та інші вразливі групи не вивозитимуть до Албанії.