Італія створить центри прийому мігрантів в Албанії

Італія планує відправити тисячі мігрантів, що прибули до країни Середземним морем, до Албанії. Для них італійським коштом побудують два пункти прийому.

Про це пише Reuters.

Центри для мігрантів створять у Шенджіні і сусідньому місті Гьядер. Вони мають відкритися навесні 2024 року. Обидва заклади працюватимуть під юрисдикцією Італії. Спочатку там приймуть близько 3 000 людей, а згодом уряд Італії сподівається збільшити їхню спроможність до 36 000 мігрантів на рік. У Шенджіні вони чекатимуть розгляду заяв про надання притулку, а претендентів на репатріацію відправлять у Гьядер.

«Я вважаю це справді європейською угодою і хочу сказати, що вона показує, що можна працювати разом над управлінням міграційними потоками», — сказала премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні, виступаючи в Римі разом зі своїм албанським колегою Еді Рамою.

EPA

Мелоні запевнила, що неповнолітніх, вагітних жінок та інші вразливі групи не вивозитимуть до Албанії.

Джерело Reuters в уряді Італії заперечило, що країна платитиме гроші Албанії за розміщення центрів.