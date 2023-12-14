Генштаб: Сили оборони знищили понад тисячу росіян за добу

Минулої доби російська армія втратила приблизно 1 300 військових, 10 танків, 22 бойові броньовані машини і 12 артилерійських систем. Загалом на війні в Україні вже загинули 342 800 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У напрямку Купʼянська українські оборонці відбили 21 атаку в районі Синьківки та ще дві атаки на схід від Петропавлівки на Харківщині. Ще дві ворожі атаки відбито в районі Серебрянського лісництва на Луганщині та на схід від Терни Донецької області. Також українські воїни відбили 6 атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки.

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку. Сили оборони України відбили 29 атак противника на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, ще 28 атак на південь від Сєверного, Первомайського та Невельського.

Сили оборони України продовжують стримувати ворога в околицях Новомихайлівки та Красногорівки на Донеччині. Українські захисники відбили 19 атак у тій області.

Крім того, Сили оборони відбили ще 6 атак противника біля Роботиного та на захід від Вербового на Запоріжжі.

Протягом доби 13 грудня українська авіація завдала 5 авіаударів по скупченнях військ, озброєння та військової техніки росіян. Українські ракетні війська уразили командний пункт, 5 районів зосередження військ, зброї та військової техніки, а також склад боєприпасів.