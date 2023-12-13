У Норвегії судять російського шпигуна Михайла Мікушина, який представлявся бразильцем

Перед тюремним слуханням в Окружному суді Осло 6 грудня росіянина вперше зареєстрували під його справжнім імʼям. Раніше він представлявся як Хосе Ассіс Джиамарріа з Бразилії.

У Норвегії розслідують справу про шпигунство Михайла Мікушина , який мав громадянство Бразилії й працював на росію. Чоловік підтвердив своє справжнє імʼя.

На початку розслідування правоохоронці зверталися до посольства росії, щоб підтвердити або спростувати справжність імені підозрюваного в шпигунстві. Посольство не відповіло. Прокуратура направила ще один лист і чекає відповіді.

Правоохоронці зʼясували, що після «зміни імені» Мікушин отримав консульську допомогу від російського посольства. Звідти контактували з підозрюваним двічі перед тим, як той підтвердив свою особу.

За даними поліції, Михайло Мікушин 1978 року народження насправді був російським шпигуном, який за завданням розвідки рф працював у Норвегії.

У жовтні 2022 року чоловіка заарештували, коли він працював в Арктичному університеті Норвегії в Тромсе. Він досліджував гібридні загрози, брав участь у численних наукових семінарах щодо, наприклад, ризиків диверсій на газопроводі «Північний потік».