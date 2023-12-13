Європарламент закликає країни ЄС розпочати переговори про членство України

Депутати Європарламенту закликали Європейську раду розпочали переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Це має статися під час саміту 14—15 грудня.

Про це йдеться в резолюції Європейського парламенту, яку підтримали 486 європейських політиків, 99 були проти, а 58 — утрималися.

«Депутати закликали Європейську раду на зустрічі 14—15 грудня ухвалити рішення і відкрити переговори про розширення з Україною і Республікою Молдова. За умови певних кроків у сфері реформ такі переговори про входження мають також бути відкриті з Боснією і Герцеговиною, а Грузія має отримати статус країни-кандидата», — йдеться в повідомленні.