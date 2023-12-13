Tesla відкличе понад два мільйони електрокарів у США через проблеми з автопілотом

Тesla відкличе понад два мільйони електрокарів у США через недоліки в автопілотній системі. Розслідування Національного управління безпеки дорожнього руху США показало, що проблеми з автопілотом могли призвести до неправильного використання системи.
Про це повідомляє Associated Press.
Компанія відкличе автомобілі моделі Model S, які були випущені в 2012—2023 роках, Model X за 2016—2023 роки, Model 3 за 2017—2023 роки і Model Y, які зійшли з конвеєра з 2020 до 2023 року. Таким чином, це зачепить практично всі продані в США електромобілі Tesla.
Фахівці вважають, що в деяких випадках функцій системи може бути недостатньо для запобігання неправильному використанню автопілота. Оновлення програмного забезпечення електрокарів додасть додаткові елементи керування та попередження, аби водії дотримувались відповідальності під час водіння.
- Раніше Tesla вперше виграла суд щодо звинувачень про смерть людини через автопілот. У позові проти Tesla йшлося, що у 2019 році система автопілота змусила власника Model 3 Мікі Лі раптово зʼїхати з шосе на схід від Лос-Анджелесу на швидкості 105 км/год — машина вдарилася об пальму і спалахнула. Водій загинув, а двоє пасажирів постраждали. Tesla заперечувала свою відповідальність, заявивши, що Лі вживав алкоголь, перш ніж сісти за кермо. Виробник електромобілів також заявляв, що невідомо, чи був увімкнений автопілот під час аварії. Журі присяжних з 12 членів оголосило, що не знайшло виробничого дефекту автомобіля Tesla.