Tesla відкличе понад два мільйони електрокарів у США через проблеми з автопілотом

Тesla відкличе понад два мільйони електрокарів у США через недоліки в автопілотній системі. Розслідування Національного управління безпеки дорожнього руху США показало, що проблеми з автопілотом могли призвести до неправильного використання системи.

Про це повідомляє Associated Press.

Компанія відкличе автомобілі моделі Model S, які були випущені в 2012—2023 роках, Model X за 2016—2023 роки, Model 3 за 2017—2023 роки і Model Y, які зійшли з конвеєра з 2020 до 2023 року. Таким чином, це зачепить практично всі продані в США електромобілі Tesla.

Фахівці вважають, що в деяких випадках функцій системи може бути недостатньо для запобігання неправильному використанню автопілота. Оновлення програмного забезпечення електрокарів додасть додаткові елементи керування та попередження, аби водії дотримувались відповідальності під час водіння.