Tesla вперше виграла суд щодо звинувачень про смерть людини через автопілот

Компанія Tesla виграла перший судовий процес у США щодо звинувачень у тому, що її функція автопілота призвела до смерті людини.

Про це пише Reuters.

У позові проти Tesla йшлося, що у 2019 році система автопілота змусила власника Model 3 Мікі Лі раптово з’їхати з шосе на схід від Лос-Анджелеса на швидкості 105 км/год — машина вдарилася об пальму і спалахнула. Водій загинув, а двоє пасажирів постраждали.

Tesla заперечувала свою відповідальність, заявивши, що Лі вживав алкоголь, перш ніж сісти за кермо. Виробник електромобілів також заявляв, що не відомо, чи був увімкнений автопілот під час аварії.

Журі присяжних з 12 членів оголосило, що не знайшло виробничого дефекту автомобіля Tesla. Представники компанії та позивачі не коментували вироку.

У квітні Tesla виграла судовий процес у Лос-Анджелесі, довівши, що технологія автопілота потребує спостереження з боку людини. Тоді у справі йшлося про те, що Model S з’їхала на бордюр, а її водій отримав травму.