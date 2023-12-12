США ввели нові санкції проти росії. Під обмеження потрапили 250 компаній

США запровадили санкції проти 250 компаній та 23 людей, які забезпечували російську військово-промислову базу.

Про це повідомив Мінфін США.

Санкції ввели не лише проти росіян, а й проти деяких громадян Пакистану, Китаю, Туреччини, Південної Кореї. У санкційний список внесли і компанії з ОАЕ й КНР, а також розміщені на окупованому Кримському півострові, у Севастополі, та постачальників із Сінгапуру, Таджикистану, Киргизії, Мальдівів, Швейцарії.

До санкційного списку, зокрема, потрапили:

Експобанк, який входить до сорока найбільших банків росії;

золотодобувна компанія Highland Gold та її власник Владислав Свіблов;

розрахункова небанківська кредитна організація «Металург»;

золотодобувна компанія «Высочайший»;

«Чукотська гірничо-геологічна компанія» і компанія «Камчатське золото»;

Липецький автовиробник «Моторінвест».

Під обмеження також потрапили три судна — «Аркадій Чернишов», «Капітан Якубович» і «Марія».

Запроваджені санкції довели, що росія використовує Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати і Китай, а також складні транснаціональні мережі й треті країни для придбання необхідних техніки й обладнання для своєї військової економіки. Так громадянин Китаю Ху Сяосюнь використовував свою оборонну компанію Jarvis HK Co., Ltd. (Jarvis) для координації продажу зброї та технологій китайського виробництва в росію.

Компанія Intermodal Maldives, що базується на Мальдівах, постачала російським компаніям авіаційні запчастини, компоненти машин і целюлозні волокна.