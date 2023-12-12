Хакери частково зруйнували віртуальну IT-інфраструктуру «Київстару». Компанія не називає термінів відновлення звʼязку

Компанія «Київстар» наразі не може окреслити терміни відновлення повноцінної роботи мобільного оператора після хакерської атаки.

Про це повідомив СЕО «Київстару» Олександр Комаров.

За його словами, сама компанія не надавала інформації про запуск роботи через 4—5 годин.

«Дуже потужна хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована IT-інфраструктура. Ми ще зараз опрацьовуємо питання, скільки займе часу відновлення, тому жодних стейтментів ми ще не робили», — зауважив Комаров.

Він уточнив, що «пошкодження IT-інфраструктури» означає втрату доступу до систем компанії, тому що весь «периметр, який захищається директорією, в якій прописані всі права — повністю зруйнований». Тому нині фахівцям доводиться працювати на фізичному рівні, «підключаючись умовно через патч-коди до кожного елемента мережі», щоб оцінити рівень її руйнування.

За його словами, сьогоднішня атаки є однією зі складових війни, в якій Україна перебуває вже майже два роки.

«Це війна, вона проходить не лише на полі бою, а і в кіберпросторі. Насправді це проникнення в інфраструктуру і її руйнування. Основна ціль цієї атаки — максимально можливе руйнування віртуальної IT-інфраструктури оператора», — підкреслив СЕО «Київстару».