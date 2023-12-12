Тайванський пілот планував втечу до Китаю на американському вертольоті CH-47. Його спіймали

Пілот із Тайваню планував втекти до Китаю на американському важкому військово-транспортному вертольоті CH-47 Chinook. За його доставку до Народно-визвольної армії КНР чоловіку пообіцяли $15 мільйонів і безпечне вивезення родини з острова в разі конфлікту між Тайванем і Китаєм.

Про це пише англомовна газета Тайваню Taipei Times.

Пілота на імʼя Се заарештували ще в серпні, після доносу, який і завадив чоловіку втекти. Суд Тайваню заслухав свідчення. У доносі йдеться, що Се та ще кілька тайванських військових, пов’язаних з його втечею, були в полі зору тайванських правоохоронних органів з весни. Їх теж заарештували.

Чоловік хотів посадити вертоліт на судно ВМС Народно-визвольної армії у Тайванській протоці, перед цим запропонувавши Пекіну провести військово-морські навчання поблизу портового міста Гаосюн. Це дало б пілоту можливість не перетинати лінію, яка розділяє Тайванську протоку навпіл і служить фактичним кордоном між материковим Китаєм і Тайванем.

Прокуратура стверджує, що обхід лінії мінімізував би ймовірність того, що Chinook перехопили б винищувачі ВПС Тайваню на шляху до китайського судна.

Міністерство національної оборони Тайваню заявило, що вжило заходів для мінімізації збитків від китайського шпигунства.

Що відбувається між Китаєм і Тайванем?

Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни і збільшує оборонний бюджет.

МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Очільник відомства заявляв у квітні 2023 року, що Тайвань сприймає китайську військову загрозу дуже серйозно. У розвідці США вважають, що Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до можливого силового захоплення острова до 2027 року.