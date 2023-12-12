Палата представників Конгресу США схвалила заборону імпорту урану з росії. Медіа пишуть, що Сенат це підтримає

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про заборону імпорту російського урану для атомної енергетики, який має запрацювати через 90 днів після набрання чинності законом.

Про це пише The Hill.

Законопроєкт був схвалений обома партіями — як Республіканською, так і Демократичною. Згідно з документом, імпорт збідненого урану з росії забороняється до 2041 року. Однак є винятки, які дозволяють імпорт низькозбагаченого урану з рф, якщо міністр енергетики США не бачитиме альтернативного джерела поставок для експлуатації ядерних реакторів або якщо поставки відповідають національним інтересам США.

За даними Управління енергетичної інформації США, у 2022 році російський уран становив 12% від усього урану, що імпортується в Штати, він посідав третє місце після канадського та казахстанського.

Bloomberg пише, що Сенат США схвалить цей законопроєкт. Потім він чекатиме на підпис президента Джо Байдена. Також Bloomberg припускає, що заборона може підняти ціни на цей вид палива приблизно на 20%.