Лише 14% нардепів подали декларацію за 2022 рік. До 31 січня це мають зробити всі

Після відкриття реєстру декларацій стало відомо, що за 2021 рік декларації подали тільки 22% народних депутатів, а за 2022 рік таких 14%. Більшість із них — представники «Слуги народу», однак у відсотковому відношенні лідерство за двома депутатськими групами: «Відновлення України» і «Довіра».

Відповідний аналіз провів рух ЧЕСНО.

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Серед керівництва парламенту декларації подав лише спікер парламенту Руслан Стефанчук — за обидва роки. Натомість перший заступник спікера Олександр Корнієнко і заступниця спікера Олена Кондратюк поки декларації не подали.

Серед керівництва парламентських фракцій декларації за обидва роки подав лише голова монобільшості Давид Арахамія.

Що стосується уряду, то там лиш семеро заповнили звітність зв 2021 рік і шестеро за 2022 рік.

Серед посадовців Офісу президента задекларувалися п’ятеро заступників керівника ОП за 2021 рік і четверо за 2022 рік. Декларації президента Володимира Зеленського та Андрія Єрмака за 2021—2022 роки в реєстрі НАЗК наразі відсутні.

Подати щорічні декларації за 2021 та 2022 роки потрібно до 31 січня 2024 року. Водночас декларації за 2023 рік треба подати протягом 1 січня — 31 березня 2024 року.