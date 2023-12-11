Олександр Шовковський став головним тренером ФК «Динамо»

Олександра Шовковського позбавили приставки «виконувач обовʼязків», він став повноцінним головним тренером столичного футбольного клубу «Динамо».

Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Шовковський став виконувачем обовʼязків головного тренера «біло-синіх» після поразки від донецького «Шахтаря» (0:1) у 13-му турі. Перебравши кермо команди, виграв чотири матчі поспіль у чемпіонаті України. У листопаді він зайняв місце Мірчі Луческу, якого відправили у відставку.