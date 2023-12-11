Російські війська обстріляли Херсонщину — загинув чоловік, є троє поранених

Удень 11 грудня російські військові впродовж кількох годин обстрілювали Херсонську область.

Про це повідомили в прокуратурі.

В одному з приміських селищ снаряд влучив у літню кухню. Рятувальники дістали з-під завалів поранену жінку, а також тіло загиблого чоловіка.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в Антонівці під завалами будинку загинув 69-річний місцевий житель. До лікарні також доставили 59-річного пораненого чоловіка.

Херсонська прокуратура

Херсонська прокуратура

У місті Херсоні через російську атаку поранення отримали двоє чоловіків. За словами голови ОВА, у 24-річного чоловіка діагностували поранення щелепи, грудної клітки та ніг. Лікарі борються за його життя. Також постраждав 34-річний херсонець.

Правоохоронці почали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).