Google показав найпопулярніші пошукові запити в Україні в 2023 році

Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2023 році.
Визначальні моменти року:
- Карта повітряних тривог;
- Графік відключення світла;
- Пригожин;
- ChatGPT;
- Оппенгеймер;
- Deep State;
- Ізраїль;
- Соледар;
- Каховська ГЕС;
- Євробачення 2023.
Персона (інтерес, до якої зростав найбільше протягом року):
- Рустем Умєров;
- Спартак Суббота;
- Олексій Арестович;
- Олександр Усик;
- володимир путін;
- Михайло Мудрик;
- Кирило Буданов;
- Дмитро Лінартович;
- Ірина Фаріон;
- Гарік Бірча.
Пішли назавжди:
- Євген Пригожин;
- Ніна Матвієнко;
- Денис Монастирський;
- Владлен Татарський;
- Валентин Юдашкін;
- Метью Перрі;
- Тото Кутуньо;
- Сергій Сивохо;
- Вахтанг Кікабідзе;
- Тіна Тернер.
Питання «Що таке?»:
- Гепатит А;
- ХАМАС;
- РЕБ;
- Редан;
- КАБ;
- Сектор Гази;
- Промзона;
- Макеба;
- Іпсо;
- Касетні боєприпаси.
Покупка:
- Калій йодид;
- Генератор;
- «Укрзалізниця» квитки онлайн;
- Айфон 15;
- Повербанк;
- Німесил;
- Аерогриль;
- Старлінк;
- 20 гривень до річниці війни;
- Лампа на акумуляторі.
Фільм:
- «Оппенгеймер»;
- «Аватар 2: Шлях води»;
- «Мавка»;
- «Форсаж 10»;
- «Джон Уік 4»;
- «Барбі»;
- «Пʼять ночей у Фредді»;
- «Люксембург, Люксембург»;
- «Чебурашка»;
- «Вартові галактики 3».
Серіал:
- «Венздей»;
- «Гарний лікар»;
- «Криваві квіти»;
- «Будиночок на щастя» 4 сезон;
- «Мандалорець»;
- «Зимородок»;
- «Слово пацана»;
- «Король Талси»;
- «Джинні й Джорджія» 2 сезон;
- «Відьмак» 3 сезон.