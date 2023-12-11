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Google показав найпопулярніші пошукові запити в Україні в 2023 році

Автор:
Олександра Опанасенко
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Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2023 році.

Визначальні моменти року:

  • Карта повітряних тривог;
  • Графік відключення світла;
  • Пригожин;
  • ChatGPT;
  • Оппенгеймер;
  • Deep State;
  • Ізраїль;
  • Соледар;
  • Каховська ГЕС;
  • Євробачення 2023.

Персона (інтерес, до якої зростав найбільше протягом року):

  • Рустем Умєров;
  • Спартак Суббота;
  • Олексій Арестович;
  • Олександр Усик;
  • володимир путін;
  • Михайло Мудрик;
  • Кирило Буданов;
  • Дмитро Лінартович;
  • Ірина Фаріон;
  • Гарік Бірча.

Пішли назавжди:

  • Євген Пригожин;
  • Ніна Матвієнко;
  • Денис Монастирський;
  • Владлен Татарський;
  • Валентин Юдашкін;
  • Метью Перрі;
  • Тото Кутуньо;
  • Сергій Сивохо;
  • Вахтанг Кікабідзе;
  • Тіна Тернер.

Питання «Що таке?»:

  • Гепатит А;
  • ХАМАС;
  • РЕБ;
  • Редан;
  • КАБ;
  • Сектор Гази;
  • Промзона;
  • Макеба;
  • Іпсо;
  • Касетні боєприпаси.

Покупка:

  • Калій йодид;
  • Генератор;
  • «Укрзалізниця» квитки онлайн;
  • Айфон 15;
  • Повербанк;
  • Німесил;
  • Аерогриль;
  • Старлінк;
  • 20 гривень до річниці війни;
  • Лампа на акумуляторі.

Фільм:

  • «Оппенгеймер»;
  • «Аватар 2: Шлях води»;
  • «Мавка»;
  • «Форсаж 10»;
  • «Джон Уік 4»;
  • «Барбі»;
  • «Пʼять ночей у Фредді»;
  • «Люксембург, Люксембург»;
  • «Чебурашка»;
  • «Вартові галактики 3».

Серіал:

  • «Венздей»;
  • «Гарний лікар»;
  • «Криваві квіти»;
  • «Будиночок на щастя» 4 сезон;
  • «Мандалорець»;
  • «Зимородок»;
  • «Слово пацана»;
  • «Король Талси»;
  • «Джинні й Джорджія» 2 сезон;
  • «Відьмак» 3 сезон.