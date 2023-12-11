В Україні до довічного увʼязнення засудили російського командира-розвідника, який вбивав цивільних на Київщині

В Україні довічне позбавлення волі заочно отримав російський капітан Дмитро Дьоготь. Він причетний до масових убивств цивільних українців.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Під час окупації Бучанського району Київської області він очолював розвідку 64 окремої мотострілецької бригади Збройних сил рф. Під його керівництвом російські окупанти викрадали та вбивали людей, а також грабували домівки.

Слідство встановило, що 3 березня 2022 року на одній з вулиць селища Гавронщина Дьоготь зупинив беззбройного 70-річного чоловіка і вдарив його в обличчя прикладом автомата, а потім розстріляв жертву в спину.

Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною загибелі цієї людини стали численні вогнепальні поранення і втрата крові.

На підставі зібраних доказів суд визнав Дьоготя винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) і призначив йому довічне позбавлення волі заочно.