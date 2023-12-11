Начальник штабу ЗС Філіппін був на борту корабля, що зіткнувся з китайським судном у Південнокитайському морі

Філіппіни заявили, що на кораблі, який китайська берегова охорона протаранила напередодні, перебував начальник штабу філіппінських Збройних сил Ромео Браунер.

Про це повідомляє Reuters.

Браунер сказав філіппінській радіостанції DZBB, що не постраждав під час інциденту. На його думку, Китай не знав, що він був на борту судна.

Філіппіни викликали посла Китаю і назвали дії КНР у Південнокитайському морі «загрозою миру, порядку та безпеці».

Президент Філіппін Фердинанд Маркос — молодший дедалі частіше скаржиться на «агресивну» поведінку Китаю і прагне налагодити тісніші стосунки зі Сполученими Штатами.