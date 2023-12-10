У Норвегії археолог-аматор знайшов тисячолітню візантійську монету із зображенням Ісуса Христа

На півдні Норвегії археолог-аматор за допомогою металошукача знайшов рідкісну візантійську монету. Вона була викарбувана між 977 і 1025 роками і добре збереглася.

Про це повідомляє Live Science.

На монеті є напис латиною «Ісус Христос, Цар тих, хто царює», а також грецькою «Василій і Костянтин, імператори римські».

Martine Kaspersen, Innlandet Fylkeskommune

Дослідники не знають, як монета опинилася на схилі гори. Вони припускають, що вона могла належати королю Гаральду III, який правив Норвегією з 1045 по 1066 рік. Перш ніж стати королем, Гаральд III служив охоронцем візантійського імператора.

Цілком можливо, що монета була частиною приданого, коли Гаральд III узяв за дружину доньку київського князя Ярослава Мудрого Єлизавету.