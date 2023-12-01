У Пакистані в буддійській ступі знайшли скарб із мідними монетами

У Пакистані археологи знайшли надзвичайно рідкісний скарб із мідними монетами. Вважається, що їм понад 2 000 років. Клад був усередині буддійської ступи.

Про це повідомляє Live Science.

Sheikh Javed Ali Sindhi

Храм розташований серед величезних руїн у Мохенджо-Даро, на території сучасного південно-східного Пакистану, які датуються приблизно 2600 роком до нашої ери. Монети набули зеленого кольору, тому що під дією повітря мідь піддається корозії. Час також сплавив монети в єдиний шматок, який важить близько 5,5 кілограма.

За оцінками археологів, скарб, ймовірно, складався з 1000—1 500 монет. Кілька екземплярів знайшли окремо. На деяких з них можна розрізнити стоячу фігуру, яка, на думку дослідників, може бути зображенням кушанського царя. Кушанська епоха тривала з I по III століття нашої ери.

Ступу покинули приблизно в 500 році нашої ери. Тоді Кушанська імперія розпалася на незалежні королівства, які спочатку завоювали перси, а пізніше загарбнии з півночі, що, можливо, були повʼязані з гунами.