ГУР та МЗС завершили операцію з порятунку українців із сектора Гази

Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ України завершили операцію з порятунку українців із сектора Гази. Евакуація відбувалась у кілька етапів.
Про це повідомили в пресслужбі ГУР.
Із небезпечної зони вдалося вивезти 315 людей: 304 українців, двох палестинців, девʼятьох громадян Молдови.
Серед врятованих ― двоє людей з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє людей, що координували українських воєнних розвідників.
Ось фото одного з етапів евакуації:
- Від 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі через війну з ХАМАС загинув 21 громадянин України. У секторі Гази — щонайменше четверо.