ГУР та МЗС завершили операцію з порятунку українців із сектора Гази

Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ України завершили операцію з порятунку українців із сектора Гази. Евакуація відбувалась у кілька етапів.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

Із небезпечної зони вдалося вивезти 315 людей: 304 українців, двох палестинців, девʼятьох громадян Молдови.

Серед врятованих ― двоє людей з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє людей, що координували українських воєнних розвідників.

Ось фото одного з етапів евакуації:

Пресслужба ГУР Міноборони України