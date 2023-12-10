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Президент Аргентини Хавʼєр Мілей склав присягу. На церемонії був Володимир Зеленський

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

У Буенос-Айресі в неділю відбулася інавгурація новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея. На церемонію завітав президент України Володимир Зеленський.

Новий віце-президент Аргентини Вікторія Вільярруель і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Новий віце-президент Аргентини Вікторія Вільярруель і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Reuters

Експрезидент Аргентини Альберто Фернандес передає президентську стрічку Хав'єру Мілею.

Експрезидент Аргентини Альберто Фернандес передає президентську стрічку Хав'єру Мілею.

Reuters

Прихильники новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея біля Національного конгресу.

Прихильники новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея біля Національного конгресу.

Reuters

Під час інавгурації Мілея Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Це показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини. Про що говорили, невідомо.

  • В Аргентині в другому турі президентських виборів, що відбулися 19 листопада, переміг лібертаріанець Хавʼєр Мілей. Він набрав 56% голосів проти 44%, які аргентинці віддали за міністра економіки Сержіо Масу. Мілей обіцяв Аргентині економічну «шокову терапію», спрямовану на виправлення десятиліть неефективної політики. Зокрема, він пропонував доларизацію економіки, приватизацію та відмову від співпраці з Китаєм, Бразилією і росією на користь США. Він також виступає проти вступу Аргентини до БРІКС. Крім того, Мілей називав президента росії володимира путіна «автократом».
  • В Аргентині президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Зеленський запросив усіх трьох президентів відвідати Україну і приїхати на наступний раунд переговорів щодо української Формули миру до Швейцарії в січні 2024 року.