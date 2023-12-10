Президент Аргентини Хавʼєр Мілей склав присягу. На церемонії був Володимир Зеленський

У Буенос-Айресі в неділю відбулася інавгурація новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея. На церемонію завітав президент України Володимир Зеленський.
Під час інавгурації Мілея Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Це показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини. Про що говорили, невідомо.
- В Аргентині в другому турі президентських виборів, що відбулися 19 листопада, переміг лібертаріанець Хавʼєр Мілей. Він набрав 56% голосів проти 44%, які аргентинці віддали за міністра економіки Сержіо Масу. Мілей обіцяв Аргентині економічну «шокову терапію», спрямовану на виправлення десятиліть неефективної політики. Зокрема, він пропонував доларизацію економіки, приватизацію та відмову від співпраці з Китаєм, Бразилією і росією на користь США. Він також виступає проти вступу Аргентини до БРІКС. Крім того, Мілей називав президента росії володимира путіна «автократом».
- В Аргентині президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Зеленський запросив усіх трьох президентів відвідати Україну і приїхати на наступний раунд переговорів щодо української Формули миру до Швейцарії в січні 2024 року.