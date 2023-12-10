Президент Аргентини Хавʼєр Мілей склав присягу. На церемонії був Володимир Зеленський

У Буенос-Айресі в неділю відбулася інавгурація новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея. На церемонію завітав президент України Володимир Зеленський.

Новий віце-президент Аргентини Вікторія Вільярруель і президент Аргентини Хав'єр Мілей. Reuters

Експрезидент Аргентини Альберто Фернандес передає президентську стрічку Хав'єру Мілею. Reuters

Прихильники новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея біля Національного конгресу. Reuters

Під час інавгурації Мілея Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Це показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини. Про що говорили, невідомо.