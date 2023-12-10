Армія оборони Ізраїлю почала публікувати кількість вбитих і поранених військових

Армія оборони Ізраїлю вперше від початку війни почала публікувати статистику не тільки загиблих військових, а й поранених.

Від 7 жовтня, початку нападу бойовиків ХАМАС, загинули 425 військових — із них 97 у наземній операції в секторі Гази. Поранено від початку війни 1 593 військових, у наземній операції — 559. Важких поранених 235.

Зокрема, кілька ізраїльських армійців отримали поранення від атаки безпілотника на військову базу, пише The Times of Israel. Двоє постраждалих у стані середньої тяжкості, інші отримали легкі поранення.

Два дрони, запущені з Лівану, були збиті системою ППО «Залізний купол», повідомляє ЦАХАЛ. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Хезболла».

Тим часом ЦАХАЛ заявляє, що здійснив «широку» хвилю авіаударів по об’єктах «Хезболли» на півдні Лівану у відповідь на атаки на кордоні.

За минулу добу Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по понад 250 пов’язаних із ХАМАС об’єктах у секторі Гази.

ХАМАС, зі свого боку, стверджує, що атакував ізраїльських солдатів у таборі біженців Джабалія та районах Аль-Фалуджа на півночі сектора Гази.