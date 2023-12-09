Рада ухвалила законопроєкт про суддівську карʼєру. Це рекомендувала Єврокомісія

Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт № 10140-д щодо змін у Закон «Про судоустрій і статус суддів» й удосконалення процедур суддівської карʼєри.

Про це написав нардеп Ярослав Железняк.

За проголосували 244 депутати. Цей законопроєкт був рекомендацією Європейської комісії та однією з умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною і ЄС щодо отримання Києвом макрофінансової допомоги на €18 мільярдів.

Загалом проєкт закону має спростити й пришвидшити добір в суди першої інстанції, скасувавши деякі етапи відбору і повторне екзаменування кандидатів. Також він скорочує процес навчання майбутніх суддів (не всі кандидати повинні будуть його проходити). Це дозволить оперативно заповнити вакантні місця та зекономити на навчанні тих, хто не працюватиме суддею.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України буде повинна публікувати результати поіменного голосування, рівень значення співбесіди у процедурі добору підвищується, а суддям з ліквідованих і реорганізованих суддів не можна буде перевестися в інший суд без завершення кваліфікаційного оцінювання.

Водночас фундація DEJURE зауважує на деякі норми, які залишися в законопроєкті, попри рекомендації міжнародних партнерів прибрати їх. Серед них:

з-під кваліфікаційного оцінювання за участю Громадської ради доброчесності вивели понад 200 суддів апеляції;

критерії доброчесності має затверджувати Вища рада правосуддя за консультаціями з ВККС, Громадською радою правосуддя (ГРД) та Радою суддів — це може загрожувати маніпуляціями з боку органів суддівського врядування;

формулювання норми щодо кількості членів ВККСУ, які можуть подолати висновок ГРД. Закон встановлював, що треба 11 голосів членів ВККСУ незалежно від кількості чинних членів органу. Тепер — дві третини від призначених членів ВККСУ. Це юридично неоднозначне формулювання;

Громадська рада правосуддя зможе клопотати про перенесення співбесіди щодо судді не більше ніж один раз. Якщо ВККСУ змінюватиме розклад і призначатиме співбесіди судді за дуже короткий термін, то рада не встигатиме аналізувати суддів, і кваліфоцінювання може пройти без їхньої участі;

не враховані рекомендації міжнародних партнерів про встановлення «обґрунтованого сумніву» як стандарту кваліфікаційного оцінювання.

Вища кваліфікаційна комісія суддів — це орган, який відповідає за формування суддівського корпусу. ВККС проводить конкурс на суддів в усі суди України: перевіряє кандидатів і проводить іспити. У складі комісії 16 членів — їх обирають або призначають зʼїзд суддів, представники юридичних вишів, адвокати, омбудсман з прав людини та голова Державної судової адміністрації. Створення Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів — це одна з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС.