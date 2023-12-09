Генштаб: Українські оборонці знищили 900 окупантів і 6 танків за добу

За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень між Силами оборони України й російським військом. Останнє втратило 900 окупантів, шість танків, 11 бойових броньованих машин та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку українські захисники відбили атаки в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, а на Лиманському — у районі Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку оборонці відбилися в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. На Авдіївському стримують росіян від оточення Авдіївки, відбили атаки районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського.

На Марʼїнському напрямку українські військові відбили атаки ворога в районах Марʼїнки, Побєди та Новомихайлівки на Донеччині. Також відбилися на Шахтарському та Запорізькому напрямках.