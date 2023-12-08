Парламент в цілому підтримав законопроєкт про права нацменшин

Парламент у другому читанні підтримав законопроєкт № 10288-1 про зміни до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів, які стосуються прав національних меншин.

Про це написав нардеп Ярослав Железняк.

За проголосували 317 депутатів. Над цією версією проєкту закону працювали всі фракції.

Ухвалення законопроєкту № 10288-1 — це ще одна вимога Європейської комісії. Він важливий для подальшої євроінтеграції України.

Законопроєкт передбачає такі зміни:

захист права на використання мов національних меншин України забезпечує уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

гарантування права на використання мови нацменшини в освітньому процесі поряд із державною мовою;

розширення права на використання мов нацменшин у медіа та видавничій діяльності.

Наприклад, приватні заклади вищої освіти матимуть право вільного вибору мови навчання, яка є офіційною мовою ЄС (викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань і проведення контролю), із забезпеченням при цьому вивчення державної мови як окремої навчальної дисципліни.

Водночас у закон пропонують додати положення, що розширення прав мов нацменшин не стосується державної мови країни-агресора, тобто російської.

Комітет з питань інтеграції України до ЄС перед цим визнав, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобовʼязанням України у сфері європейської інтеграції. Водночас комітет вважає, що його треба доопрацювати.