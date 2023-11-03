Президент підписав закон про нацменшини

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про національні меншини (спільноти) України».

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

«Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії», — сказав Зеленський.

Проєкт закону передбачає безкоштовні підручники для школярів, які належать до нацменшин, можливість використовувати мови нацменшин у рекламі, заходах і під час надання екстреної допомоги, а також критерії, за якими розроблять методологію використання мов нацменшин у населених пунктах тощо.

Приведення закону про нацменшини у відповідність до європейського законодавства — це одна з вимог для початку переговорів про членство України в Європейському Союзі.

У пояснювальній записці законопроєкту № 9610 метою називають вдосконалення законодавчого регулювання прав і свобод нацменшин, як це закріплено в положеннях Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин 1995 року та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року.