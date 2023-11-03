Президент підписав закон про нацменшини

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про національні меншини (спільноти) України».
Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.
«Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії», — сказав Зеленський.
Проєкт закону передбачає безкоштовні підручники для школярів, які належать до нацменшин, можливість використовувати мови нацменшин у рекламі, заходах і під час надання екстреної допомоги, а також критерії, за якими розроблять методологію використання мов нацменшин у населених пунктах тощо.
Приведення закону про нацменшини у відповідність до європейського законодавства — це одна з вимог для початку переговорів про членство України в Європейському Союзі.
У пояснювальній записці законопроєкту № 9610 метою називають вдосконалення законодавчого регулювання прав і свобод нацменшин, як це закріплено в положеннях Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин 1995 року та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року.
- У вересні 2023 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про зміни до Закону «Про національні меншини (спільноти) України».
- 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ. Статус кандидата відкриває для України доступ до спеціальних фінансових фондів Євросоюзу, за рахунок яких фінансуються реформи у країнах, аби вони відповідали критеріям, необхідним для повноцінного членства в ЄС.