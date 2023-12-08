Велика Британія ввела санкції проти Білорусі за порушення прав людини

Велика Британія ввела санкції проти 17 представників білоруської судової системи за участь у репресіях проти власних громадян.

Про це йдеться на сайті британського МЗС.

Під британські обмеження потрапили білоруські судді, прокурори та слідчі, причетні до політично мотивованих справ проти активістів, незалежних журналістів і правозахисників.

Також Британія запровадила санкції проти низки осіб, які повʼязані з урядами, судовими та слідчими органами Гаїті, Ірану та Сирії. Санкції запровадили напередодні 75-ї річниці ухвалення Загальної декларації прав людини, яку відзначатимуть 10 грудня.