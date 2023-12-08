Сину президента США Хантеру Байдену висунули нові звинувачення, зокрема в ухиленні від сплати податків

Міністерство юстиції США висунуло нові звинувачення Хантеру Байдену, сину президента США Джо Байдена. Його звинувачують у несплаті податків щонайменше на $1,4 мільйона.

Про це повідомляє CNN.

Звинувачення охоплюють девʼять пунктів, зокрема ухилення від сплати податків і подання неправдивої податкової декларації. Якщо Хантера Байдена визнають винним за цими звинуваченнями, йому може загрожувати до 17 років вʼязниці.

Хоча син Байдена і сплатив свої податки з 2018 року, прокурори стверджують, що він вносив у декларацію «неправдиві дані про доходи від бізнесу з метою ухилення від сплати податків». Замість сплати податків Байден-молодший «витрачав мільйони на екстравагантний спосіб життя».

Адвокат Хантера Байдена Аббе Лоуелл заявив, що його підзахисного «звинувачують через прізвище Байден». Білий дім офіційно нові звинувачення не коментував.