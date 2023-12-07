Уряд схвалив законопроєкт про доброчесне лобіювання та адвокацію. Він одна з умов вступу до ЄС

Кабінет міністрів 7 грудня схвалив законопроєкт щодо доброчесного лобіювання та адвокації в Україні.

Про це повідомили представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук і нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Закон про лобіювання і адвокацію є рекомендацією Єврокомісії стосовно вступу України в Європейський Союз, а також є частиною урядового плану проти олігархів.

Документ прописує поняття лобіювання, лобізм та адвокація, а також визначає, що це таке. Його мета — забезпечити правові засади лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, дати нормативно-правове регулювання взаємодії посадовців із зацікавленими сторонами та субʼєктами лобіювання, а також запровадити прозорі механізми для роботи субʼєктів лобіювання із посадовцями та механізмів контролю.

«Доопрацьований законопроєкт враховує пропозиції, надані коаліцією громадських організацій, зокрема, у частині про адвокацію. Адвокація не є лобізмом, і це чітко зафіксовано у проєкті закону», — наголосив Мельничук.

У проєкті закону визначені термінологія у сфері лобіювання та адвокації, права та обов’язки суб’єктів, методи впливу, правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання, є розділ про створення реєстру прозорості, визначені порядок реєстрації у цьому реєстрі та винятки з нього, відкритий і безкоштовний доступ до реєстру та звітність суб’єкта лобіювання. Також в документі визначені механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання та адвокації за рахунок моніторингу дотримання законодавства.

Згідно із законопроєктом веде і відповідає за рєєстр Національне агентство з питань запобігання корупції (НАБУ). Сам рєєстр публічний — до нього вносять лобістські контракти, джерела фінансування, клієнтів та бенефіціарів.

Ухвалення закону про доброчесне лобіювання та адвокацію в Україні є одним із семи пунктів, які супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.