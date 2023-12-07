Окупаційна посадовиця у Криму отримала підозру в держзраді за вербування дітей до «Юнармії»

Заступниця очільника окупаційного уряду Криму Олена Романовська отримала підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) за вербування кримських школярів до російської «Юнармії». Їй загрожує до 15 років увʼязнення.

Про це пише СБУ.

У російській мілітарній організації «Юнармії», за даними спецслужби, дітям навʼязують ідеологію рашизму й намагаються «прищепити» ненависть до України. «Юнармійців» навчають тактиці ведення бою, проводять вогневу і диверсійно-розвідувальну підготовку.

До кінця 2024 року до «Юнармії» росія планує включити кожну десяту дитину і підлітка з Криму. Щоб виконати кремлівський план, Романовська роздає вказівки директорам шкіл про примусове залучення учнів до «Юнармії».

Якщо батьки відмовляються віддавати дитину в організацію, то директори шкіл і вчителі погрожують «зверненням» до каральних органів росії в Криму.

Олена Романовська до березня 2014 року обіймала різні посади в апараті Верховної Ради Криму. Пізніше вона підтримала російських окупантів.

Жінка також публічно підтримує збройну агресію рф проти України та героїзує окупантів.